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Başkan Erdoğan: Sağlık alanında 23 yılda devrim yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Birçok ülkenin gelip incelediği modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı. Normal doğum tartışmalarına değinen Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı'nın görevi bu milletin sağlığını düşünmek değil midir. Dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa bunun üzerine gitmek gerekmez mi? Bakanlığımızın ne yapmasını bekliyorsunuz" dedi.

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