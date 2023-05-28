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    Başkan Erdoğan: Seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır

    Giriş Tarihi: 28.05.2023, 20:46

    Başkan Erdoğan, Kısıklı’daki konutunun önünde bekleyen halka hitap etti. Erdoğan, "İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır." dedi.

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    Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum." dedi.

    "SEÇİMİN GALİBİ 85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMIDIR"

    Seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. "Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillerle herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz."

    Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun bay bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır." diye konuştu.

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