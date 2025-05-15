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Başkan Erdoğan: Terör hiç bitmesin diyenler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir" dedi. Terörün Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon doları bulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir" dedi.

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