Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Emektarları Programı'nda önemli mesajlar verdi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda açıklamalarda bulundu. SGK'ya olan prim borçlarını ödemeyen CHP'li belediyelere tepki gösteren Erdoğan, "Bırakın sözlerini tutmayı, SGK'ya olan prim borçlarını bile ödemediler. İş para kulelerine gelince bunların paraları var. Yandaşlarını zengin etmeye gelince bunların paraları var." ifadelerini kullandı. "Emeklilerimizi sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik görmüyoruz" diyen Erdoğan, emekliye dönük hizmetlere her gün bir yenisini eklediklerini söyledi.