yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Emektarları Programı'nda önemli mesajlar verdi

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Emektarları Programı'nda önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda açıklamalarda bulundu. SGK'ya olan prim borçlarını ödemeyen CHP'li belediyelere tepki gösteren Erdoğan, "Bırakın sözlerini tutmayı, SGK'ya olan prim borçlarını bile ödemediler. İş para kulelerine gelince bunların paraları var. Yandaşlarını zengin etmeye gelince bunların paraları var." ifadelerini kullandı. "Emeklilerimizi sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik görmüyoruz" diyen Erdoğan, emekliye dönük hizmetlere her gün bir yenisini eklediklerini söyledi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’de PKK/YPG’nin işi yok
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok 16.12.2024 17:42:27
Türkiye bölgenin kilit ülkesidir
“Türkiye bölgenin kilit ülkesidir” 14.12.2024 16:30:09
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemi açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemi açıklamalar 13.12.2024 18:38:29
Başkan Erdoğan: Türkiye’nin önünde yeni fırsatlar var
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar var 13.12.2024 16:10:28
Başkan Erdoğan duyurdu: Somali ve Etiyopya Ankara’da uzlaştı
Başkan Erdoğan duyurdu: Somali ve Etiyopya Ankara'da uzlaştı 12.12.2024 00:28:45
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: En zor dönem geride kaldı
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: En zor dönem geride kaldı 10.12.2024 20:52:47
Başkan Erdoğan: Suriye’de terör örgütlerinin başı ezilecek
Başkan Erdoğan: Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek 10.12.2024 15:22:38
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 9.12.2024 23:02:47
Kremlin: Esad ve ailesine sığınma sağlama kararı Putin’e ait
Kremlin: Esad ve ailesine sığınma sağlama kararı Putin'e ait 9.12.2024 15:22:08
Bakan Fidan: Suriye’de artık birlik zamanı
Bakan Fidan: Suriye'de artık birlik zamanı 8.12.2024 13:38:38
Son dakika: Münbiç Operasyonu başladı
Son dakika: Münbiç Operasyonu başladı 8.12.2024 13:43:09
Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriyeliler kutlama yaptı
Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriyeliler kutlama yaptı 8.12.2024 09:49:41
Suriye’de Esad rejimi sona erdi
Suriye'de Esad rejimi sona erdi 8.12.2024 09:01:24
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’de PKK/YPG’nin işi yok
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok
Eski eşinin otomobilini kundakladı! O anlar kamerada
Eski eşinin otomobilini kundakladı! O anlar kamerada
İzmir’de hareketli anlar! Eğlence mekanında tanıştı hem darp etti hem parasını çaldı
İzmir'de hareketli anlar! Eğlence mekanında tanıştı hem darp etti hem parasını çaldı
Türkiye bölgenin kilit ülkesidir
“Türkiye bölgenin kilit ülkesidir”
İzmir’de üniversite öğrencisi köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu
İzmir'de üniversite öğrencisi köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu
Sanayi sitesinde panik anları! İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada
Sanayi sitesinde panik anları! İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada