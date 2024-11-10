Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk kabri başında anıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-ve-devlet-erkani-anitkabirde-ataturk-kabri-basinda-anildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>