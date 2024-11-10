Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk kabri başında anıldı
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Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."