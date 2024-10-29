Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Güçlü Türkiye'yi payidar kılacağız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-mesaji-guclu-turkiyeyi-payidar-kilacagiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>