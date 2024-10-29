yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Güçlü Türkiye'yi payidar kılacağız

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Güçlü Türkiye'yi payidar kılacağız

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 101 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyete uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 28.10.2024 18:57:11
Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar: 2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak 26.10.2024 17:22:46
MHP lideri Bahçeli: PKK, Türk ve Kürdün düşmanıdır
MHP lideri Bahçeli: PKK, Türk ve Kürdün düşmanıdır 26.10.2024 15:21:48
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Hedefimizle aramıza kimse giremez
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hedefimizle aramıza kimse giremez 25.10.2024 15:23:39
TUSAŞ’a saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
"TUSAŞ'a saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi" 24.10.2024 12:58:39
MİT, Irak ve Suriye’de PKK hedeflerini vurdu
MİT, Irak ve Suriye'de PKK hedeflerini vurdu 24.10.2024 10:34:17
Ankara Kazan’da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı!
Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! 23.10.2024 16:21:09
Ankara TUSAŞ’ın önünde canlı bomba saldırısı
Ankara TUSAŞ'ın önünde canlı bomba saldırısı 23.10.2024 16:21:09
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü 22.10.2024 15:02:52
Savcı Engin’i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf
Savcı Engin'i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf 22.10.2024 12:33:37
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye’de gömüleceği toprak yok
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye'de gömüleceği toprak yok 22.10.2024 12:12:14
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek?
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek? 21.10.2024 11:00:12
Başkan Erdoğan’dan İsrail’in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu’nun elinde oyunca oldular
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular 19.10.2024 19:35:46
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kuruluş Osman 168. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 168. yeni bölüm fragmanı
İzmir’de genç kadının bıçaklı saldırıya uğradığı olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’de genç kadının bıçaklı saldırıya uğradığı olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar: 2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak
MHP lideri Bahçeli: PKK, Türk ve Kürdün düşmanıdır
MHP lideri Bahçeli: PKK, Türk ve Kürdün düşmanıdır
Afyon’da gıda sahtekarlığı operasyonu! 75 TL’ye mal etti, 250 TL’ye sattı
Afyon’da gıda sahtekarlığı operasyonu! 75 TL’ye mal etti, 250 TL’ye sattı