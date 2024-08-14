Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 23. yıl dönümünde önemli mesajlar: Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın

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