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    Başkan Erdoğan'dan Batman'da önemli açıklamalar | Video

    Giriş Tarihi: 10.05.2023, 16:23

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Batman Valiliği önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez." dedi.

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