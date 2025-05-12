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Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'adalet' çıkışı: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Yıldönümü töreninde yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğüne, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine değindi. Erdoğan, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i çocuklarıyla tehdit etmesi olayı ile ilgili isim vermeden konuştu, "Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın aileleri de işin içine katılarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması yanlıştır. Bunların haklı gerekçesi yoktur." dedi.

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