Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'adalet' çıkışı: Kimse yargıya parmak sallayamaz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-dikkat-ceken-adalet-cikisi-kimse-yargiya-parmak-sallayamaz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>