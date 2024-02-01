Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki: Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-islama-yonelik-saldirilara-sert-tepki-cehaletin-karanligini-yirtip-atacagiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde açıklamalarda bulundu. İslama yönelik saldırıları sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Türkiye’de, sayıları az da olsa kimi çevrelerde "şeriata" yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır. Ülkemizde, en azından bir kesimin, içinde bulunduğu cehalet karanlığında giderek daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. İnşallah el ele verip, sizlerin de samimi çabalarıyla milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.