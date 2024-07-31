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Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz

Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz paylaşımına tepki gösteren Erdoğan, "Biz, İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanan CHP mi,letvekili Tan'ı eleştirdi, "Milletin verdiği yetkiyi Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir, şuursuzluktur" diye konuştu.

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