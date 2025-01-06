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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı. "TÜİK'in açıkladığı son veriler enflasyonla mücadelede doğru noktada olduğumuzu göstermektedir" diyen Erdoğan, fırsatçıların asgari ücret bahanesiyle zam yaptıklarını hatırlatarak onlara göz açtırılmayacağını kaydetti. Erdoğan, vatandaşları fahiş fiyat uygulayan yerleri boykota davet ederek, "En etkili yol budur" diye konuştu.

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