Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında önemli mesajlar verdi. Türkiye'de terörsüz bir iklimin tesis edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Geri adım atmayacağız." dedi. Erdoğan, 4 belediyeye yapılan görevlendirme hakkında "Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyeye tahsis edilen helal kaynağın bölücü terör örgütünün haramzadelerine hizmet etmesine asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.