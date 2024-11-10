yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında önemli mesajlar verdi. Türkiye'de terörsüz bir iklimin tesis edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Geri adım atmayacağız." dedi. Erdoğan, 4 belediyeye yapılan görevlendirme hakkında "Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyeye tahsis edilen helal kaynağın bölücü terör örgütünün haramzadelerine hizmet etmesine asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan: Beraberliği bozmaya yönelik her söz, Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanettir
Başkan Erdoğan: Beraberliği bozmaya yönelik her söz, Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir 10.11.2024 12:27:09
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de 10.11.2024 09:34:31
Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir
Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir 8.11.2024 14:57:34
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000’e girdi
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi 5.11.2024 13:19:32
Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı 5.11.2024 10:43:31
Başkan Erdoğan: Atılan imzalar ile güvenlik ilişkilerimiz gelişecek | video
Başkan Erdoğan: Atılan imzalar ile güvenlik ilişkilerimiz gelişecek | video 5.11.2024 09:50:50
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da resmi törenle karşılandı | video
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı | video 5.11.2024 08:53:32
İsrail ile ticari işlemleri durdurduk
"İsrail ile ticari işlemleri durdurduk" 4.11.2024 12:12:18
Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan!
Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan! 31.10.2024 18:56:44
Başkan Erdoğan: Gazze’deki soykırım tüm maskeleri indirdi
Başkan Erdoğan: Gazze'deki soykırım tüm maskeleri indirdi 30.10.2024 16:08:27
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Devlet Bey’in çağrısı tarihi bir fırsat
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat 30.10.2024 15:53:55
Başkan Erdoğan: Saldırılar kararlılığımızı kıramaz
Başkan Erdoğan: Saldırılar kararlılığımızı kıramaz 29.10.2024 17:23:05
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de 29.10.2024 11:32:10
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
İzmir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hem çelik kasayı hem alet çantasını çaldı
İzmir'de akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hem çelik kasayı hem alet çantasını çaldı
Başkan Erdoğan: Beraberliği bozmaya yönelik her söz, Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanettir
Başkan Erdoğan: Beraberliği bozmaya yönelik her söz, Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
SON DAKİKA | İzmir’de polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti: O anlar anbean kaydedildi
SON DAKİKA | İzmir'de polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti: O anlar anbean kaydedildi
Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir
Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir