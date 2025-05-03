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Başkan Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesajlar! "Bizim bu topraklarda ev sahibi olduğumuzu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bu toprakların şehitlerimizin emaneti olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz" dedi.

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