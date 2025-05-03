Başkan Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesajlar! "Bizim bu topraklarda ev sahibi olduğumuzu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun"

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