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Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da emeklilere mesaj: Maaşlar arzu ettiğimiz seviyeye çıkacak

Son dakika... AK Parti'nin Kütahya'da gerçekleşen miting programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizin belli bir kısmında yapılan kirli ittifakları görüyorsunuz. Listeler geç veriliyor, aday isimleri değişiyor. Sahnelenen Ali Cengiz oyunları milletimiz çok iyi görüyor. 31 Mart'ta milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız." dedi. Ayrıca emekli maaşlarına da değinen Başkan Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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