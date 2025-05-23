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Başkan Erdoğan'dan LGBT uyarısı: Aileye savaş açan ideolojiye 'Eyvallah' demeyiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ailenin toplumun yapı taşı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir. İstismarı seyredemeyiz. Cinsiyetsizleştirme projesiyle masum çocuklar istismar ediliyor' dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, “Aile ve nüfus bir yıla sığdırılacak kadar dar bir gündem değildir. Aileyi ve insan fıtratını koruyan kalıcı politikalar geliştirmek zorundayız. 2026-2035'i aile ve nüfus 10 yılı ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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