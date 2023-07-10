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    Başkan Erdoğan'dan Litvanya ziyaret öncesi önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 10.07.2023, 13:25

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.Başkan Erdoğan Litvanya ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." ifadelerini kullandı.

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