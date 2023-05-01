Başkan Erdoğan'dan memur, emekli ve asgari ücretliye zam müjdesi: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-memur-emekli-ve-asgari-ucretliye-zam-mujdesi-enflasyona-ezdirmeyecegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilerimiz için de güzel haberi yürttüğümüz çalışmaları bitirdikten sonra milletimizle paylaşacağız. Farklı kamu kurumlarında çalışan 500 bin kardeşimizin sorununu çözdük. Kamu çalışanı ve emeklilerin beklediği 3500 ek göstergeyi hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memularımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.