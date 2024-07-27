Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan muhalefe SGK borcu yanıtı: Destelerle kule yapmak için para var

Başkan Erdoğan'dan muhalefe SGK borcu yanıtı: Destelerle kule yapmak için para var

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-muhalefe-sgk-borcu-yaniti-destelerle-kule-yapmak-icin-para-var" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>