Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e çok sert gönderme: Korkunun ecele faydası yok
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyasette sokak terörüne, vandallığa, sokak terörüne özellikle de küfre yer yoktur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir." dedi.