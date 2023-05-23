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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı

    Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı

    Giriş Tarihi: 23.05.2023, 00:11

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son derece kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisine vereceği desteği yorumlarken "Şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Aramızda hiçbir pazarlık olmadı" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki öğrencilere de müjde verirken "Yakınını kaybeden ya da evi hasar gören depremzede öğrencilere burs verilecek. Kredi alanlar da bursa dönecek" dedi. Yedili koalisyonda seçimler öncesi yaşanan vekillik savaşlarına da değinen Başkan Erdoğan "40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batıyor." ifadelerini kullandı.

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