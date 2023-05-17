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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam

    Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam

    Giriş Tarihi: 17.05.2023, 18:36

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geri bitirdikleri halde suyu bulandırmak adına her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49,5’te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018’i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Diğer adaylara oy vermiş vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine gidip gönüllerini kazanacağız." sözleriyle teşkilatlara talimat verdi.

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