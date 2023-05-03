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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 03.05.2023, 19:51

    Avrupa'nın en uzun dünyanın ise en uzun 3. tüneli olan Zigana Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıldı. Trabzon'da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Trabzon Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilmez, işte bu meydandan sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsız olanlarla aynı masaya oturanlara 14 Mayıs'ta cevabı verecektir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine dikkat çeken Erdoğan, "Van'da bez parçaları ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

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