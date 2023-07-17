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    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Ana gündem yatırım ve ticaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Ana gündem yatırım ve ticaret

    Giriş Tarihi: 17.07.2023, 14:01

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Kritik ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ziyaretin ana gündeminin yatırım ve ticari ilişkiler olacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulunurken, Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak Körfez ziyareti sonrası Putin ile bir görüşme yapacağını söyledi.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

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