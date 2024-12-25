Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tüm gücümüzle Suriye'nin yanındayız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogan-tum-gucumuzle-suriyenin-yanindayiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>