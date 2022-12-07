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    Yeniasır TV Gündem Beştepe'de Anayasa toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

    Beştepe'de Anayasa toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

    Giriş Tarihi: 07.12.2022, 16:49

    Son dakika... Külliye'de Anayasa toplantısı başladı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılıyor.. Öte yandan Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

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    Başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan ve geçen hafta milletvekillerinin imzasına açılan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Külliye'de toplantı yapılıyor.

    Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılıyor.

    BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

    Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

    Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme hazır. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

    Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak.

    Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek.

    Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak.

    "Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.

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