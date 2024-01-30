CHP'de İzmir krizi büyüyor! Üstü çizilen Soyer partisini yerden yere vurdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/chpde-izmir-krizi-buyuyor-ustu-cizilen-soyer-partisini-yerden-yere-vurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yaşanan kavganın ardından kazanan belli oldu. Tunç Soyer dönemi kapanırken, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak açıklanan isim Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Soyer'in görev süresi boyunca kayda değer bir hizmet ortaya koyamaması ve partisiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından alınan bu karar, İzmir'de siyasi dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Açıklamanın ardından Soyer'in sert çıkışı ve eleştirileri, CHP içindeki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Her fırsatta "Kesin kazanırım" diyen Soyer, çıkan karar üzerine çok sinirlendi. Sosyal medyadan zehir zemberek sözlerle genel merkezi eleştirdi: Siyasi nezaketsizlik, cezalandırma, saygısızlık…