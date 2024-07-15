Yeniasır TV Gündem Darbecilerin İzmir'deki merkez üssü Çiğli'ydi! İşte o gece yaşananlar...

Darbecilerin İzmir'deki merkez üssü Çiğli'ydi! İşte o gece yaşananlar...

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