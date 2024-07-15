Yeniasır TV
Gündem
Darbecilerin İzmir'deki merkez üssü Çiğli'ydi! İşte o gece yaşananlar...
Darbecilerin İzmir'deki merkez üssü Çiğli'ydi! İşte o gece yaşananlar...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:14
FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde birkaç kritik noktadan biriydi İzmir Çiğli Askeri Hava Üssü'ydü. Çiğli’deki üs de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast hazırlığı yapan hainlerin hareket merkeziydi. Başkan Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan aralarında Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de bulunduğu 37 hain, 15 Temmuz günü Çiğli'deki üste "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde bir araya geldi. Peki o gece orada neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.