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    Yeniasır TV Gündem Denizli'de 5 katlı binada patlama! Valilikten açıklama geldi

    Denizli'de 5 katlı binada patlama! Valilikten açıklama geldi

    Giriş Tarihi: 14.05.2023, 13:46

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 5 araç ile 4 iş yeri hasar gördü. Yaralanan kişinin binaya sigara ile girdiği sırada meydana geldiği belirlenen patlama güvenlik kamerasına yansırken, incelemede bodrum katta kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirildi.

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    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Topraklık Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrumunda saat 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bina duvarlarında çatlaklar oluştu, 5 araç ile 4 iş yerinde hasar gördü, kepçe operatörü Servet S. (22) de yaralandı. Patlama anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Servet S. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bina güvenlik nedeniyle tahliye edildi. İncelemede, binanın bodrum katında el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Bu malzemelerin kaçak kazıda kullanılmak üzere hazırlandığı, patlamanın bu nedenle yaşandığı öne sürüldü.



    VALİLİKTEN AÇIKLAMA
    Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Saat 04.00 sıralarında ilimiz Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili olarak bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevk edilmiş, gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde; kepçe operatörü olarak çalışan, kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S.'nin (22) yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır.

    Binanın bodrumunda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayda S.S. isimli şahıs yaralanmış, çevrede maddi hasar meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Patlamanın kaynağı ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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