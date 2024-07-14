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Yeniasır TV Gündem Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar

Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, bir anda kanlar içinde kaldı. Korumalarının etten duvar ördüğü Trump hastaneye kaldırılırken 20 yaşında olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. İşte Trump'a yapılan silahlı saldırı hakkında dikkat çeken tüm detaylar...

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