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Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de ayakta alkışlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturum yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın meclise gelmesinin ardından tarihi oturum başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumun açılışını yaptı. Türkiye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara kayıtsız kalmadığını belirten Kurtulmuş, "Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır." dedi. Daha sonra kürsüye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dünyaya seslendi. Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Abbas, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz." dedi. Gazze'de yaşanan soykırımı Türkiye'nin dünyaya duyurduğunu ifade eden Abbas, teşekkür etti. Netanyahu ve beraberindekilerin işledikleri savaş suçları için yargılanacaklarını da ifade eden Abbas, "Hesaba çekilecekler." dedi. Filistin lideri TBMM kürsüsünde "Ya zafer, ya şehadet" diyerek Gazze'ye gideceğini açıkladı. Abbas'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.

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