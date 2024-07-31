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Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum"

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda evden çıkmayan kiracısının kapısına dayanan ve annesi polis tarafından aranıyor. Ev aradığını ama bulamadığını ifade eden kiracı kadın "Korkuyorum ve endişe ediyorum. Kapıyı açmış olsaydım şu an benim cenazem çıkacaktı. Eşyaları topladım; ama ev bulamadığım için çıkamadım" dedi. Mağdur kadın güncel kira fiyatlarını karşılayacak gücünün olmadığını asgari ücretli çalışan olduğunu söyledi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir apartmanda ev sahibinin oğlu Abdülhamit B. (24), çıkmaya zorladığı kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kiracı Arzu Akbulut (52) ise hala olayın şokunu yaşıyor. "Kapıyı açsaydım bu evden cenazem çıkacaktı" diyen Akbulut, ev sahibi ile annesinin 35-40 dakika boyunca kapıyı zorladığını söyledi. Kendisini eve kilitlediğini belirterek çok korktuğunu ifade eden Akbulut, çaresizce gitmesini bekledikten sonra şikayetçi olduğunu anlattı.

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