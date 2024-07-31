Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum"

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir apartmanda ev sahibinin oğlu Abdülhamit B. (24), çıkmaya zorladığı kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kiracı Arzu Akbulut (52) ise hala olayın şokunu yaşıyor. "Kapıyı açsaydım bu evden cenazem çıkacaktı" diyen Akbulut, ev sahibi ile annesinin 35-40 dakika boyunca kapıyı zorladığını söyledi. Kendisini eve kilitlediğini belirterek çok korktuğunu ifade eden Akbulut, çaresizce gitmesini bekledikten sonra şikayetçi olduğunu anlattı.