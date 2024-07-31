Yeniasır TV Gündem Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum"

Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum"

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