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    Yeniasır TV Gündem İstanbul'da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    İstanbul'da Esnaf Buluşması: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 18.05.2023, 21:04

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda hitap etti. Başkan Erdoğan seçimler için kimseyle pazarlık yapmadıklarını ifade ederken "Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz talimatı milletten alıyoruz" dedi. İkinci turda, rekor bir oy ve oranla seçileceğini söyleyen Başkan Erdoğan "Milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan topluma birlik mesajı da verirken "Öyle bir kazanacağız ki hiçkimse kaybetmeyecek." dedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yaptığı hain saldırı sonucu şehit düşen 5 askerimize ilişkin konuşan Erdoğan "Bu şehitlerimizin intikamını muhakkak alacağız." ifadelerini kullandı.

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