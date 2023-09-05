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    Yeniasır TV Gündem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4,5 yıllık karnesi! Belediye borç batağında, sorunlara kulaklar tıkalı...

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4,5 yıllık karnesi! Belediye borç batağında, sorunlara kulaklar tıkalı...

    Giriş Tarihi: 05.09.2023, 14:57

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi adaylık sinyali verdi. Peki Soyer başkanlık yaptığı 4,5 yılda hangi vaadini yerine getirdi? Hangi sözlerini tuttu? İzmirliler kentin artık kronikleşmiş hale gelen sorunlarının çözülmesini beklerken Tunç Soyer yeniden aday olduğunu açıkladı. Soyer'in başkanlık yaptığı 4,5 yılda belediyenin borcu 3 milyardan 15 milyara çıktı. Belediye personelinin maaşlarını ödemekte bile zorlandı. İzmir'in en önemli sorunlarından olan körfez kirliliği için '3 yıl sonra İzmir Körfezi'nde yüzeceğim' demiş olmasına rağmen bir kulaç bile atamadı. Bir deprem kenti olan İzmir'de kentsel dönüşüm için herhangi bir çalışma yapılmadı. Her yağmurda su basan Tarihi Kemeraltı Çarşısı için sunulan çözümlerin hiçbiri işe yaramadığı gibi çevre sorunlarına ayrılan bütçeler heba edildi. Soyer'in son olarak Tarkan ve Gülşen konseri için harcadığı 33 milyonluk fatura ise İzmirlinin tepkisini çekti. İşte Soyer'in 4,5 yıllık karnesi...

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