Kılıçdaroğlu Soyer’i işaret etti!

CHP İzmir'de il kongresi heyecanıyla birlikte adaylar ve saflar netleşmeye başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta il kongresiyle ilgili kendisiyle görüşen isimlere Tunç Soyer'i işaret ettiği bildirildi. CHP İzmir'de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından, il kongresi heyecanı başladı. Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Konak ilçe eski Başkanı Şakir Başak ve yine Konak İlçe eski Başkanı Aytekin Tunus resmi olarak adaylığını açıkladı.

GÜNDEME DAMGA VURDU

Yeterli imzayı toplayabilen adaylar 16 Eylül Cumartesi günü, Gaziemir Fuar alanında yarışa girecek, delegenin kantarına çıkacak. CHP İzmir'de il başkan adaylarının yanı sıra, siyasi aktörlerin hangi adayı desteklediği, hangi adayın karşısında olduğu da belli olmaya başladı. CHP İzmir'de saflar netleşirken, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun hemen hemen tüm belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla yaptığı adaylık açıklamasında, örgüte yönelik yaptığı konuşmasında "İl Başkanını Genel Merkez koridorların da dedikodu yapanlar değil, siz belirleyeceksiniz" sözleri, partideki tansiyonu daha da yükseltti. ASLANOĞLU'NUN, bu sözleri aynı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç refakatinde yaklaşık 40 dakika süren görüşme yaptığı belirtilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile İzmir Milletvekili Deniz Yücel için söylediği şeklinde yorumlandı.

'BENİMLE DEĞİL ONUNLA GÖRÜŞÜN'

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ile Aslanoğlu'nun il başkanı olmaması için görüşme yapan heyet Aslanoğlu'nun neden olmaması gerektiğine ilişkin görüşlerini anlattı. Ancak, görüşmeyi gerçekleştiren dörtlünün Genel Başkanı ikna edemediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İzmirli heyete, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i işaret ettiği ve "Bu konuları benimle değil Tunç Bey ile görüşün, Aslanoğlu'nun aday olmasını istemiyorsanız da Tunç Bey'i ikna edin" dediği aktarıldı.