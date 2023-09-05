Soyer’in adaylığı Aslanoğlu’nun da başkanlığı hayırlı olsun!

CHP İzmir'de il kongresi ve yerel seçim yaklaşırken taşlar yerine oturuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavırlarından hareketle Şenol Aslanoğlu'nun il başkanlığı, Tunç Soyer'in de Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı şimdiden hayırlı olsun dersek sanırız yanılmış olmayız. Bunları Kılıçdaroğlu'nun Aslanoğlu'nun İl Başkanlığı için uygun isim olmadığını söylemek için kendisiyle görüşen Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Ednan Arslan'a verdiği cevaptan hareketle söylüyoruz.

"TUNÇ SOYER'İ İKNA EDİN"

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüşmede 3 isme, "Bu konuları benimle değil Tunç Bey ile görüşün, Aslanoğlu'nun aday olmasını istemiyorsanız da Tunç Bey'i ikna edin" dediği dün basında yer aldı. Akşam saatlerine kadar da bununla ilgili bir yalanlama veya aksi yönde bir açıklama gelmedi. Kılıçdaroğlu, eğer Aslanoğlu konusunu Soyer'e havale ediyorsa o zaman kafasında Soyer'i tekrar aday yapmak var demektir.

Zaten geçtiğimiz hafta Çankaya'da bir araya geldiği gazetecilere de "Adayların kim olacağına parti meclisi karar verecek ama başarılı belediye başkanlarımızın hakkını yemek istemeyiz. Onlar, görevlerine devam edecekler. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir.

Büyükşehir belediyeleri kendi kampanyalarını kendileri yapacaklar" demişti. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun 'tamam' dediği ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının çok büyük kısmının destek açıklaması yaptığı Aslanoğlu'nun da 16 Eylül'deki kongrede seçilmemesi bizce çok zor gözüküyor...

İZMİR İÇİN KAYIP OLUR AMA...

Bu köşeyi takip edenler bilirler... Biz Soyer'in 5 yılının İzmir için büyük bir kayıp olduğunu düşünüyoruz ve bunu her yerde dile getiriyoruz. O yüzden yeniden aday olmasının İzmir için hayırlı olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Ancak tarafsız bir gözle baktığımızda Soyer'den başka bir ismin adaylığının da artık çok zor olarak gözüktüğü tespitini de yapmamız gerekiyor.

Bu arada CHP'nin İyi Parti ile İzmir Büyükşehir üzerine pazarlık yaptığı ve İyi Parti'nin İzmir'i isteği yönünde haberler de basında yer alıyor. Bizce CHP'nin İzmir'i İyi Parti'ye bırakması neredeyse imkansız. CHP'nin İzmir'deki iddiasından vazgeçmesinin kapısına kilit vurmasından farkı olmaz

Sıra dışı ilçe başkanı nasıl geçinecek?

CHP'nin İzmir'deki ilçe başkanları arasında en dikkat çeken isimlerin başında Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek geliyor. İlçe belediyesinde çalışırken katıldığı ses yarışmasında finale yükselerek dikkat çeken Seyrek, belediyeden maaş almayı sürdürürken bar ve kafelerde de sahneye çıkıyordu. Vücudu ve kollarının çok büyük bölümünün dövmeli olması ile dikkat çeken Seyrek'in, 16 Eylül'deki CHP İl Kongresi öncesinde de partililere bir konser vereceği açıklandı.

"İYİ BİRİKİM YAPTIM"

Seyrek, ilçe kongresinden birkaç gün önce belediyedeki görevinden ayrıldı. Artık bar ve kafelerde sahneye de çıkamayacak olan Seyrek'in şu an düzenli bir geliri olmadığı ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin desteğiyle yola devam edeceği konuşuluyor. Ancak kendisi, nasıl geçineceğini soranlara, "Zamanında iyi birikim yaptım" cevabı veriyormuş.