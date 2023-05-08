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    Yeniasır TV Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini yok saydı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini yok saydı

    Giriş Tarihi: 08.05.2023, 16:55

    Depremzedelere ücretsiz konut vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ters düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararını yok sayan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, 40 konutu satışa çıkardı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.

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    HDP destekli 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedeler için vaat ettiği ücretsiz konut projesi İzmir'de yok sayıldı. CHP'li belediye afetzedelerin yaşadığı 40 konutu satışa çıkardı. 40 dairenin satışı 14 Mayıs'taki seçimlerin hemen ardından yapılacak. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca durumu değerlendirdi.

    Uğur İnan Atmaca'nın öne çıkan sözleri:

    "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremzedelerin, halkın sorunlarını öncelemediği için bu satış yapılacak. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konutların depremzedelere verilmesi yönünde yazılı önerge verdik. Önergemiz CHP grubu tarafından reddedildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında 25 milyar gibi bir bütçesi var. Bunun içerisinde kentsel dönüşüme ayırdığı pay 68 milyon lira. Dolayısıyla bu satışların bir kaynak arayışında olduğunu düşünüyoruz. Buradaki konutların satılıp kentsel dönüşüme kullanılacağını ümit ediyoruz ama İzmir'in 15 yıllık karnesine baktığınız zaman CHP'li belediyenin dönüştürebildiği üretebildiği konut sayısı 960..Bunu orta halli semt müteahhiti bile hatta daha fazlasını bile yapabilir.

    O yüzden İzmirlinin kentsel dönüşümün imtihanı iyi değil. Maalesef bizim açımızdan üzücü bir durum. Bu konutun ücreti yeterli bir kaynak değil. 30 Ekim 2020 depremi sonrasında sadece ve sadece bir deprem anıtı yaptı..İzmir Büyükşehir Belediyesi depremden sonra kendi binasını bile dönüştüremedi. Bu kadar beceriksiz bir yönetim anlayışının İzmir'e ve İzmirliye verebileceği hiçbir şey yok. Bu kaynak yeterli olmaz. Burada 224 tane konut var ve içinde depremzedeler oturuyor. İçinde depremzedeler oturuyor. Oysa ki bu konutlar depremzedelere verilmiş olsaydı çok daha faydalı olacaktır."

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