İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anının görüntülerine de ulaşıldı.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öte yandan olayın duyulması üzerine vatandaşlar, şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı

13 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de kavga ihbarına giden polislere ateş açılması ve 3 polisin yaralanmasının ardından başlatılan operasyonda saldırganın ardından 13 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.

POLİSLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polislerin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili il genelinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.