yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden devriye görevinde bulunan polis ekibine düzenlenen saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Son Dakika... İzmir’de polislere silahlı saldırı
Son Dakika... İzmir'de polislere silahlı saldırı 20.11.2024 22:02:04
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı 19.11.2024 17:43:58
Bayraktar TB3 SİHA dünya tarihine geçti
Bayraktar TB3 SİHA dünya tarihine geçti 19.11.2024 19:13:02
AK Parti’de MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalarda bulundu
AK Parti'de MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulundu 15.11.2024 18:12:55
Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti 14.11.2024 19:21:05
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze için hesap vermeli
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze için hesap vermeli 12.11.2024 14:30:30
Başkan Erdoğan: İsrail’in amacı Gazze’ye yerleşmek
Başkan Erdoğan: İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek 11.11.2024 15:26:13
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar 10.11.2024 20:25:49
Başkan Erdoğan: Beraberliği bozmaya yönelik her söz, Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanettir
Başkan Erdoğan: Beraberliği bozmaya yönelik her söz, Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir 10.11.2024 12:27:09
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de 10.11.2024 09:34:31
Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir
Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir 8.11.2024 14:57:34
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000’e girdi
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi 5.11.2024 13:19:32
Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı 5.11.2024 10:43:31
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anının görüntülerine de ulaşıldı.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öte yandan olayın duyulması üzerine vatandaşlar, şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı

13 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de kavga ihbarına giden polislere ateş açılması ve 3 polisin yaralanmasının ardından başlatılan operasyonda saldırganın ardından 13 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.

POLİSLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polislerin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili il genelinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

EN YENİ VİDEOLAR
Son Dakika... İzmir’de polislere silahlı saldırı
Son Dakika... İzmir'de polislere silahlı saldırı
Bodrum’da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Bodrum'da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı
Bayraktar TB3 SİHA dünya tarihine geçti
Bayraktar TB3 SİHA dünya tarihine geçti
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba