İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirten Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

MSB, FOÇA'DAKİ ORMAN YANGINI İÇİN 2 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için 2 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.