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İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan otobüs alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde 31 kaçak göçmen yakalandı. Seferihisar'dan Urla ilçesindeki toplanma merkezine götürülmek üzere 31 kaçak göçmenin bulunduğu belediye otobüsünün motor kısmı alev alev yandı.

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İzmir'in Urla ilçesinde kaçak göçmenleri, toplanma merkezine götüren belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüsteki kaçak göçmenler başka bir belediye otobüsüyle toplanma merkezine götürüldü.

Seferihisar ilçesinde bugün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yurt dışına çıkmak isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Seferihisar'dan Urla ilçesindeki toplanma merkezine götürülmek üzere belediye otobüsüne bindirildi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü saat 14.30 sıralarında Urla ilçesi Ovacık Mahallesi'nde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden şoför, 31 kaçak göçmen ile otobüsteki 3 askeri personeli tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri kaçak göçmenleri başka bir belediye otobüsüne bindirdi. Kaçak göçmenler, toplanma merkezine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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