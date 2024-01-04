İzmir'de okul çıkışı kız kavgası! O anlar böyle kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Gerginliğin artmasıyla kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavgayı kızların arkadaşları ise izledi. Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı.