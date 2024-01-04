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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de okul çıkışı kız kavgası! O anlar böyle kaydedildi

    İzmir'de okul çıkışı kız kavgası! O anlar böyle kaydedildi

    Giriş Tarihi: 04.01.2024, 10:41

    Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda okul çıkışı tartışamaya başlayan kız öğrenciler saç saça baş başa kavga etti. Güçlükle ayrılan kızların kavgası, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kameraya alındı.

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    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Gerginliğin artmasıyla kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavgayı kızların arkadaşları ise izledi. Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı.

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