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    İzmir'de 'pes' dedirten görüntü! Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı | Video

    Giriş Tarihi: 23.01.2024, 09:23

    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada ateş eden şüpheli şahıs sokaktaki kadını kalkan olarak kullandı. Cep telefonu ve iş yeri kamerasına yansıyan o anlarda talihsiz kadın yere düşerken şüpheli şahıs olay yerinden kaçıyor.

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    Olay, dün saat 18.00 sıralarında Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre B.M., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile sokakta tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu silahlı kavgaya döndü. Bu sırada B.M., kimliği öğrenilemeyen kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucunda bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Öte yandan, polis ekipleri, B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabancayı olay yerinde buldu. Hastanede tedaviye alınan B.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

    KADINI KALKAN OLARAK KULLANDI
    Öte yandan B.M. ile kimliği öğrenilemeyen şüpheli arasında yaşanan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, B.M. elindeki ruhsatsız tabanca ile koşarken, bir kadın ikili arasında kaldı. Kadını kalkan olarak kullanan şüpheli ise bu sırada B.M.'yi vurmaya çalışıyor. Yaşanan arbede sırasında, şüpheli B.M.'yi tabanca ile bacağından vuruyor. Talihsiz kadın ile B.M. yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçıyor.

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