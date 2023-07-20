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    Yeniasır TV Gündem İzmir'in 32 yıllık sorunu! Belediye görmezden geldi mahkeme 'dur dedi

    İzmir'in 32 yıllık sorunu! Belediye görmezden geldi mahkeme 'dur dedi

    Giriş Tarihi: 20.07.2023, 10:09

    İzmir Büyükşehir Belediyesi şikayetlere hiç kulak asmadı. Halk sağlığını tehdit eden ve felakete zemin hazırlayan çöplük için mahkemeden flaş bir karar çıktı. Mahkeme İzmir Büyükşehir Belediye tarafından bölgede işlenen insanlık suçuna 'dur' dedi ve Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılmasına karar verdi.

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    32 yılık sorun Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılından bu yana işlettiği Harmandalı Çöplüğü'nden sızan pis su, bölgede heyelana neden oldu. Büyükşehir; bugüne kadar bilim insanlarının çöplüğün bir an önce kapatılması yönündeki uyarıları görmezden geldi. Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'nda yaşayan vatandaşların hayatlarını hiçe sayan uygulamasına seyirci kalmadı. İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde kapatma karar çıktı. Geçtiğimiz haziran ayında yapılan ilk duruşmanın ardından mahkeme önce bilirkişi atadı ardından da Harmandalı'ndaki insanlık suçuna 'dur' dedi. Mahallede; 13 ev ve 2 hayvan ağılı, Oluşan çatlak nedeniyle boşaltılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararında bölgedeki toprak kayması hareketlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

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