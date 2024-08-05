Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 5.08.2024 21:33
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili konular masaya yatırıldı. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde ise yeni bir sınır aşıldı" dedi. Enflasyonda başlayan düşüş sürecinin Temmuzda biraz daha belirginleştiğini kaydeden Erdoğan, muhalefetin popülizm kokan söylemlerine prim vermeyeceklerini söyledi.