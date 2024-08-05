yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili konular masaya yatırıldı. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde ise yeni bir sınır aşıldı" dedi. Enflasyonda başlayan düşüş sürecinin Temmuzda biraz daha belirginleştiğini kaydeden Erdoğan, muhalefetin popülizm kokan söylemlerine prim vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız
Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum
Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum"
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi
Başkan Erdoğan’dan İsrailli Bakan Katz’a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz
Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar 28.07.2024 21:42:55
Başkan Erdoğan’dan muhalefe SGK borcu yanıtı
Başkan Erdoğan'dan muhalefe SGK borcu yanıtı
Başkan Erdoğan: ABD’de soykırımcı katili alkışladılar
Başkan Erdoğan: ABD'de soykırımcı katili alkışladılar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 24.07.2024 15:12:26
Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız
Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız
Başkan Erdoğan, KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu
Başkan Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı’nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız
Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız
atv’nin yeni dizisi Karadut’tan ilk tanıtım yayınlandı
atv’nin yeni dizisi Karadut’tan ilk tanıtım yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Minik İnci’ye her gün el salladığı temizlik işçilerinden tatlı sürpriz
Minik İnci'ye her gün el salladığı temizlik işçilerinden tatlı sürpriz
200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Ayvalık’ta görüntülendi
200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Ayvalık'ta görüntülendi
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşini silahla bacağından vurdu
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşini silahla bacağından vurdu