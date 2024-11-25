Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Son Dakika haberi... Beştepe Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, alınan karalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz. İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.