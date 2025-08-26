Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye'nin istikbali güvence altındadır
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ve Türk Lirası'na olan güvenin arttığını belirten Başkan Erdoğan, "İşsizlik oranımız tek hanelerde seyrediyor. Hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla sürdürüyoruz." dedi. "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir" diyen Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.