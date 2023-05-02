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    Yeniasır TV Gündem Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı

    Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı

    Giriş Tarihi: 02.05.2023, 20:37

    14 Mayıs öncesi sahada son sürat çalışmalarına devam eden Başkan Erdoğan, Konya'da vatandaşlarla buluşuyor. Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yanı sıra Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi de açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında 7'li koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterirken, "Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'den alıyor." dedi. Erdoğan ayrıca Gabar'da bulunan petrol rezervi ile ilgili büyük bir müjde açıklarken, "Günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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