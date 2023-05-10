Kibariye sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/kibariye-sahneden-dustu-apar-topar-hastaneye-kaldirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ünlü şarkıcı Kibariye, Mersin'de konser verdiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Sahneye çıkan hayranını engellemek isteyen korumasının yanlışlıkla çarpması sonucu sahneden düştü. Yaralanan sanatçı, tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye'nin sağlık durumu üzerine açıklama yaptı. Koca, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.