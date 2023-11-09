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    Yeniasır TV Gündem Manisa polisi eş zamanlı olarak harekete geçti: 71 kişi yakalandı

    Manisa polisi eş zamanlı olarak harekete geçti: 71 kişi yakalandı

    Giriş Tarihi: 09.11.2023, 16:26

    Son dakika... Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, tehdit, şantaj gibi farklı suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.

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    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde sabah 06.45'te eş zamanlı yapılan operasyonlarla il genelinde farklı suçlardan aranan 71 kişi yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; il genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik bu sabah saat 06.45'te tüm birimlerin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Yapılan operasyonda 'Yağma', 'Hırsızlık', 'Cinsel Taciz', 'Dolandırıcılık', 'Bilişim Yöntemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık', 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak', 'Resmî Belgede Sahtecilik', 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Hakaret', 'Şantaj', 'Kaçakçılık', 'Ruhsatsız Silah Bulundurmak' suçlarından aranan toplam 71 aranan şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

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