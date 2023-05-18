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    Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

    Giriş Tarihi: 18.05.2023, 12:47

    Manisa'da 12 kişiyi taşıyan otobüsle 2 aracın karıştığı trafik kazası, otobüsteki araç içi kameraya anebean kaydedildi. Kaza anında vatandaşların korku ve panik halleri kayıtlara geçti.

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    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza, Saruhanlı'da Akhisar-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü çıkıp karşı şeride geçti.

    Karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki kamyon ticari araca çarparak sağa doğru direksiyon kırdığı esnada arkasından gelen Y.A. idaresindeki işçi servisinin sürücüsü de direksiyon kırarak yoldan çıktı. Kamyon ve işçi servisi yoldan çıkarak tarlaya girdi. İşçi servisinin araç içi ve dışı kamerasına yansıyan kaza anı ve yolcuların araç içinde savrulmaları anbean kayıtlara geçti. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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